Kalkan İle İlgili Merak Edilenler

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Kalkan, Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya’nın Kaş ilçesine bağlıdır. Kaş’a 27 km mesafede yer alır. Yunanistan’ın Meis Adasının karşısında yer alır. Ulaşım olanakları zor olduğu için uzun yıllar boyunca el değmeden kalabilmiş ve doğal yapısını korumayı başarmıştır.

Kalkan’a Nasıl Gidilir?

Kalkan’a araba ya da otobüs ile gidebilirsiniz. Karayolunu tercih edecekseniz İstanbul ile 840 km, İzmir ile 410 km, Ankara ile ise 660 km mesafede yer alır. Antalya otogarından Kalkan’a ulaşmak için buradan kalkan transfer araçlarıyla ulaşımı çok kolaylaştırıyor. Havayolu ile gelecekseniz Kalkan’a en yakın havaalanı Dalaman havaalanıdır. Buradan araç kiralayabilir ya da havaş servisleri ile Fethiye’ye ulaşıp daha sonra minibüslerle Kalkan’a ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kalkan’da Ne Yenir?

Kalkan’da dolaşırken Akdeniz ruhunu yansıtan birbirinden güzel mezeler ve yemekler sunan restoranlar keşfedebilirsiniz. Çeşitli ve taptaze deniz ürünleri, Akdeniz ve Ege bölgelerini yansıtan mezeler ve kabak çiçeği dolması, enginar salatası, keçi peynirli pancar dolması ile lezzete doyacaksınız. Ayrıca kebaplar, pizzalar ve hamburgerler gibi daha birçok güzel lezzet çeşidi sizi bekliyor.

Kalkan’da Gece Hayatı Nasıldır?

En merak edilen konulardan biri de Kalkan’da akşam olunca ne yapılır. Kalkan gece de gündüz olduğu kadar hareketli ve renkli bir hayata sahiptir. Her kesimden insana hitap edebilecek bir eğlence türü bulabileceğiniz bir tatil beldesidir. Ailenizle yemek yiyip kahvenizi yudumlarken manzaranın tadını çıkarabileceğiniz kafeler ya da enerjinizi atabileceğiniz dans edip eğlenebileceğiniz barlar ve gece kulüpleri açısından oldukça geniş seçeneklere sahiptir.

Kalkan’da Nerede Konaklanır?