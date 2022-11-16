Kaliteli Saç Ekimi Merkezleri

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Kaliteli bir şekilde saç ekimi yaptırabilirsiniz. Bu özel işlem Türkiye’nin en kaliteli saç ektirme merkezi üzerinden yapılır. Yılların bilgi birikimlerine sahip olan saç ektirme uzmanları yüksek teknolojili cihaz üzerinden saçlarınızı yeniden doğal bir şekilde ekiyor. İşlem ense kısmından ömür boyu dökülmeyen dönorlar üzerinden yapılır. Bu kapsamda yeni saç köklerinizi yaşam boyu sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Saç Ekimi Nedir?

Merak edilen saç ekimleri adından da anlaşılacağı üzere dökülen saç kökleri yerine enseden alınan dönorlar üzerinden yeniden ekim yapılmasıdır. İşlem dönor sayısına göre birkaç saat içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanır. Fakat saç ekimi klinik merkezleri arasında farklılık gösterir. Bu nedenle de daima en uygun fiyatlı saç ektirme merkezi tercih edilmelidir.

Saç Kökü Nedir?

Saç kökü ise, saç tellerinin yağlı olarak beslenerek bir müddet sonrasında ise olgunlaştığı en diş alandır. Bu nedenle ekimlerde saç köklerinin kaliteli olması önemlidir.

Saç Yapısı Ve Saç Yapısı Çeşitleri Nedir?

İnce ve kalın saç telleri,yağlı ve kuru saç gibi birçok farklı türden saç çeşitleri ve yapısı söz konusudur

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimleri herkese uygun olmayabilir. Öncelikle kafa derisinde belirli düzeyde saç dökülmesi meydana gelmiş olması gerekir. Birinci saç dökülmesi evresi haricinde ikinci ve üçüncü saç dökülmelerinde ekim uygulanabilir.

Saç Ekimi Yöntemleri Nelerdir?

Fue,fut,safir fue,dhi gibi birçok saç ektirme yöntemleri mevcuttur. Bu kapsamda en uygun olan yöntem üzerinden saç ektirebilirsiniz.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimlerinde ense kısmından ihtiyaç doğrultusunda sağlıklı greftler elde edilir. Bu işlem öncesinde ekim yapılacak alanda kanallar açılır. Enseden alınan dönorlar hemen ekilmez. Greftler soğutulması açısından özel laboratuvar merkezinden bir müddet soğumaya bırakılır. Bu aşamadan sonrasında dönorlar özel cihazla saçsız alanda açılan kanallar üzerinden tek tek yerleştirilir. Bu kapsamda saç ektirme işlemi tamamlanır.

Saç Ekiminin Avantajları Nelerdir?

Saç ektirmenin avantajları arasında tamamen doğal saçlara sahip olmanız yer alır. İkinci avantajı ise, ömür boyu dökülmeyen yeni greftler üzerinden ekim yapılmasıdır.

Hangi Aylar Saç Ekimi İçin Uygundur?

Özellikle iş yoğunluğu az olan aylar saç ektirmek için uygundur. Bu kapsamda tercihiniz doğrultusunda Sonbahar ve Kış aylarında saç ektirebilirsiniz.

Saç Ekimi Yaş Sınırı Nedir?

Saç ekimlerinde yaş sınırı maksimum 60 olarak belirlenmiştir. Bu yaş üzeri yaşlarda ekim yapılmasına gerek yoktur.

Saç Ekimi Ne Kadar Sürer?

Saç ekimleri genellikle en fazla 12 saat sürebiliyor. Uygulanan yöntem ve klinik merkezinin özelliği de ekim sürecinde etkilidir. Ayrıca ekim yapılacak dönor miktarı da ekim sürecinin uzayıp kısalmasında önem arz eder.

Saç Ekimi Sonucu Ne Zaman Görülür?

Saç ektirme sonucu hemen görülmez. İşlemden 6 ay sonrasında yeni kökler çıkmaya başlar. Yeni saçlarınıza kavuşmak için de 12 ay beklemeniz gerekir.

Saç Ekimi Öncesi Nasıl Bir Cilt Bakımı Yapılması Gerekir?

Saç ekimlerinden öncesinde kafa derinizde kabuklanma veya kepeklenme gibi durumlar görülebilir. Bu durumun saç ektirme sürecini olumsuz etkilememesi açısından ekimden birkaç saat öncesinden kaliteli bir şampuanla kafa derinizi yıkamanız tavsiye edilir.

Saç Ekimi Sonrası Saç Nasıl Yıkanır?

Saç ekimlerinden sonrasında da kabuklanma ve kepeklenme gibi durumların ortaya çıkması normaldir. Bu durumda ekimden 1 ay sonrasında kafa derinizi bu gibi olumsuzluklardan kolayca arındırabilirsiniz.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ektirmek istediğinizde ilk olarak klinik merkezleri arasında güncel saç ektirme fiyatları inceleyebilirsiniz. Bu kapsamda en kaliteli saç ektirme merkezinden daha ucuz fiyatlar üzerinden saç ektirebilirsiniz. Kliniğimizde saç ekimi fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Böylece ekonomik yönden avantajlı kalabilirsiniz. Saç ektirmek için klinik merkezi sitesinden 7/24 randevu alabilirsiniz.

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