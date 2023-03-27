Kalıntılı ürüne rastlanılmadı

Tarım Dairesi, 17 – 23 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayan gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Denetimlerde analizi yapılan 36 ithal ürünün 36'sı temiz çıktı. Yerli ürünlerde ise 12 ürün analiz edildi, 12 yerli üründen hiçbirinde kalıntıya rastlanmadı.

Buna göre ithal ve yerli olmak üzere toplamda 48 üründe yapılan analizlerde, ürünlerin hiçbirinde kalıntı çıkmadı.

Analizlerde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.