“Kaleminiz sadece haber değil, umut da taşıdı”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

“Toplumun ortak hafızasını canlı tutan, hakikatin peşinden yılmadan giden tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü kutlu olsun” denilen açıklamada, Şampiyon Melekleri kaybedilen günden bu yana seslerine ses katan gazetecilere teşekkür edildi.

Dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz günden bu yana, acımızı paylaşan, sesimize ses katan ve bu büyük kaybın unutulmaması için özveriyle çalışan siz değerli basın emekçilerine minnettarız. Kaleminizin gücü, vicdanınızın rehberliğiyle birleştiğinde; sadece haber değil, umut da taşıdınız. Toplumsal belleği canlı tutan, adalet arayışımıza destek olan duruşunuz bizim için çok kıymetli.” Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, mesajının sonunda özgür, tarafsız ve sorumlu haberciliğin temsilcisi tüm gazetecilere teşekkür ederek, “Mesleğinizi onurla sürdürdüğünüz nice yıllar diliyoruz. Basın Günü’nüz kutlu olsun” dedi.