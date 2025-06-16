“Kale Arkası Projesi’nde kamu yararı gözetilerek uzlaşıya varıldı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz; geçtiğimiz hafta kamuoyunun bilgisine gelen ve mahkemeye taşınan ‘Kale Arkası Projesi’ konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan da yer aldı. Gerçekleştirilen toplantı sonunda ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan ortak açıklamada, geçtiğimiz günlerde gündeme taşınan ‘Kale Arkası Projesi’ meselesi hakkında kamu yararına çözüm üretilerek, ortak bir uzlaşıya varıldığına yer verildi. Açıklamanın devamında konunun Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da değerlendirileceğine yer verilirken, projenin kamuoyu yararına olduğu noktasında üç kurumun da fikir birliği içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Açıklamanın sonunda belediyelerin odalar ile işbirliklerinin önemine tekrar dikkat çekilirken; kamu yararı adına uzlaşı sağlanmasının mutluluk verici olduğu ve bundan sonra bu uzlaşı ile hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Keşke bu süreç hiç yaşanmasaydı ancak yaşanan tüm tartışmalara rağmen sorunu çözebilmek, birlikte hareket edebilmek çok önemli bizim adımıza.

Kale Arkasının biran önce halkın kullanımına kazandırılması için Girne Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası bir araya geldi ve sonuçta HALK kazandı.

Tüm tartışmaları geride bırakarak diğer odalarla olduğu gibi Şehir Plancıları Odasıyla da bugünden itibaren safları sıklaştıracağız çünkü hedefler ORTAK.