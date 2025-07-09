“Kale Arkası projesi pazartesi başlıyor”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kale arkası projesi ile ilgili kararın Cuma günü resmi gazetede yayınlanacağını açıkladı.

Şenkul çalışmaların pazartesin gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Kale Arkası projemizle ilgili AYK onayı verildi, cuma günü resmi gazetede yayınlanacak.

Pazartesi gününden itibaren tüm hızımızla sahada çalışmaya yeniden başlıyoruz…

Bu süreçte yanımızda olan, süreci sonuçlandırmak için bize destek olan AYK üyelerine kentim adına teşekkür ederim.

Daha çok kamusal alan, daha çok mutlu insan…