Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak

Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali 21 Nisan Pazar günü yapılıyor.

Kalavaç Muhtarlığından yapılan açıklamada, yıllardır Değirmenlik Akıncılar Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali’ne tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, festival hakkında bilgi almak ve stant açmak isteyenlerin 05488605343 numaralı telefondan bilgi alabileceği kaydedildi.