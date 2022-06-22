Kalabalık ve kapalı olan alanlarda maske zorunluluğu geldi

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapalı alanlarda maske takılması kararı aldı.

Kararlar şöyle:

“Bir önceki kararlarda hastane, huzurevi, bakım evleri, cezaevlerinde maske kullanımı bulunmaktaydı. Ayrıca son kararlarda buna ek olarak kalabalık ve kapalı olan alanlarda maske takılması kararı gelmiştir.

Kararlarımızda semptomu olan kişilerin mutlaka maske takmaları ve testlerini yaptırmaları, pozitif çıkmaları halinde izole olmalarının üzerine vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda temaslı kişilere 5. Gün antijen testi yapma kararı tekrar getirilmiştir.”