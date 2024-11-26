Kahvede kumar oynayan ve oynanmasına müsaade eden 10 kişi hakkında yasal işlem

Gelincik köyünde faaliyet gösteren bir kahvehaneye yönelik polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimde, kumar oynayan ve oynanmasına müsaade eden toplam 10 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan denetimde, D.A.B.(E-60), Y.K.(E-60), S.U.(E-64), N.A.(E-61), M.A.(E-38), G.T.(E-57), M.M.(E-62), S.Ç.(E-47) ve H.G(E-71) para karşılığında kağıt oyunu (pokerize) oynamak suretiyle kumar oynadıkları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve konu kahvehane içerisinde kumar oynanmasına müsaade ettiği tespit edilen H.G.(E-71) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

18 yaşından küçük bir şahsa sigara satan işletmeci aleyhinde yasal işlem

Öte yandan, Güzelyurt’ta alkollü içki satışı yapılan bir işletmede, 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satışı yapıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıslar aleyhinde soruşturma devam ediyor.

Doğanköy’de yangın…

Doğanköy’de, dün, bir evin çatısında muhtemelen şömine bacasından çıkan kıvılcımların çatı pervazı arasında bulunan kuru yaprakları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni'ne göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 6 mertek, 10 çatı çıtası ve izolasyon malzemesi yandı. Polis soruşturması sürüyor.