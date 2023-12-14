Kahve Dünyası Lefkoşa'da hizmet vermeye başladı

Kahve Dünyası kapılarını dün Lefkoşa'da açtı. Dereboyu Caddesi'nde açılışının yapılmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan Kahve Dünyası, Kıbrıs'ın yeni buluşma noktası olacak.

Her yaştan kesime hitap eden bir konsepte sahip olan Kahve Dünyası, Serena Grup bünyesinde hizmet verecek.