“Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön”

Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sonsuz

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs haberleri

Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuk ölümleri

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok, her şey olması gerektiği gibi oluyor

En büyük sevincim… Ablamın oğlu Ateş’imin doğumu yani teyze olmak

Hayatımın dönüm noktası… Tabi ki çok dönüm noktam oldu en sonuncusu Gaziantep’te yaşadığım 6 Şubat depremi

Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho

Başucumdaki kitap… Eckart Tolle Hayatla Bütünleşmek

En keyif aldığım müzik… 70’ler, 80’ler İngilizce ve Türkçe

En son izlediğim film… Ateş’ciğimle birlikte Addams Family çizgi film

Kendim için son aldığım şey… Tarot desenli Tshirt

Dolabımdaki en gereksiz şey… Takma saçlar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyelere bayılırım fark etmez

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tatlı krizim

Kendimde beğendiğim özellik… Kusurlarım

Olmasa da olur… Hayvanlara eziyet çektiren hayvanlar olmasa da olur

Olmazsa olmaz… Hayatımdaki insanlar olmazsa ben ben olamam

En iyi yaptığım yemek… Onu ben söyleyemem eşime sormak lazım

Hayalimdeki dünya… Tabi ki barış dolu

Aşk benim için… Sevginin şehvet dolu hali

Onunla çok tanışmayı isterdim… Barış Manço

Görmek istediğim yer… Kuzey ışıkları

Mutlaka yapmak istediğim… Eski moda kalsa da hatıra olarak fiziksel bir CD çıkarmak

Son olarak söylemek istediklerim… Nefes ‘An’dır. Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin. Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön