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  3. “Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”
“Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”

“Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”

“Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”

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“Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön”

 

Levent ÖZDAĞ

 

 Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…  Sonsuz

 

 Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam olurdum

 

 Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs haberleri

 

 Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuk ölümleri

 

 En büyük pişmanlığım…  Pişmanlığım yok, her şey olması gerektiği gibi oluyor

 

 En büyük sevincim…  Ablamın oğlu Ateş’imin doğumu yani teyze olmak

 

 Hayatımın dönüm noktası…  Tabi ki çok dönüm noktam oldu en sonuncusu Gaziantep’te yaşadığım 6 Şubat depremi

 

 Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho

 

 Başucumdaki kitap…  Eckart Tolle Hayatla Bütünleşmek

 

 En keyif aldığım müzik… 70’ler, 80’ler İngilizce ve Türkçe

 

 En son izlediğim film…  Ateş’ciğimle birlikte Addams Family çizgi film

 

 Kendim için son aldığım şey…  Tarot desenli Tshirt

 

 Dolabımdaki en gereksiz şey…  Takma saçlar

 

 Benim için alınabilecek en güzel hediye…  Hediyelere bayılırım fark etmez

 

 Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey…  Tatlı krizim

 

 Kendimde beğendiğim özellik…  Kusurlarım

 

 Olmasa da olur… Hayvanlara eziyet çektiren hayvanlar olmasa da olur

 

 Olmazsa olmaz…  Hayatımdaki insanlar olmazsa ben ben olamam

 

 En iyi yaptığım yemek…  Onu ben söyleyemem eşime sormak lazım

 

 Hayalimdeki dünya…  Tabi ki barış dolu

 

 Aşk benim için…  Sevginin şehvet dolu hali

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…  Barış Manço

 

Görmek istediğim yer…  Kuzey ışıkları

 

 Mutlaka yapmak istediğim…  Eski moda kalsa da hatıra olarak fiziksel bir CD çıkarmak

 

 Son olarak söylemek istediklerim…  Nefes ‘An’dır. Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin. Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön

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