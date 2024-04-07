“Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”
“Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin”
“Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön”
Levent ÖZDAĞ
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sonsuz
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs haberleri
Kayıtsız kalamadığım şey… Çocuk ölümleri
En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok, her şey olması gerektiği gibi oluyor
En büyük sevincim… Ablamın oğlu Ateş’imin doğumu yani teyze olmak
Hayatımın dönüm noktası… Tabi ki çok dönüm noktam oldu en sonuncusu Gaziantep’te yaşadığım 6 Şubat depremi
Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho
Başucumdaki kitap… Eckart Tolle Hayatla Bütünleşmek
En keyif aldığım müzik… 70’ler, 80’ler İngilizce ve Türkçe
En son izlediğim film… Ateş’ciğimle birlikte Addams Family çizgi film
Kendim için son aldığım şey… Tarot desenli Tshirt
Dolabımdaki en gereksiz şey… Takma saçlar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hediyelere bayılırım fark etmez
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Tatlı krizim
Kendimde beğendiğim özellik… Kusurlarım
Olmasa da olur… Hayvanlara eziyet çektiren hayvanlar olmasa da olur
Olmazsa olmaz… Hayatımdaki insanlar olmazsa ben ben olamam
En iyi yaptığım yemek… Onu ben söyleyemem eşime sormak lazım
Hayalimdeki dünya… Tabi ki barış dolu
Aşk benim için… Sevginin şehvet dolu hali
Onunla çok tanışmayı isterdim… Barış Manço
Görmek istediğim yer… Kuzey ışıkları
Mutlaka yapmak istediğim… Eski moda kalsa da hatıra olarak fiziksel bir CD çıkarmak
Son olarak söylemek istediklerim… Nefes ‘An’dır. Kafanız bulanıksa nefes alın ve yaşamınızın değerini bilin. Sen gökyüzüsün geri kalan her şey hava durumu demiş Pema Chödrön