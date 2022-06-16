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Kadraja yansıyan görsel şölen  

Kadraja yansıyan görsel şölen  

Fotoğraf maratonu Aladağ’da yaşamın ardından

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Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Aladağ’da gerçekleştirdiği fotoğraf yolculuğu sırasında yöresel yiyeceklerin de sunulduğu kahvaltı yaptı, Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Aladağda Yaşam” adlı fotoğraf maratonuna katıldı.

Aladağ'da yaşamı, ormanları, akarsuları, şelaleleri ve maden tesisi farklı bakış açıları ile yorumlayan FODER’liler, Aladağ’da oluşan görsel şölenin cazibesi fotoğraflara konu yaptı ve Aladağ’daki yaşamı bol bol kadraja aldı.

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