“Kadınlara yönelik müdahaleci açıklamalara karşı savcılığı göreve davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı İnan Barlas, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi, “Kadınlara herhangi bir kuruluş veya kurumdan veya temsilcileri vasıtasıyla müdahaleci veya hakaret edici açıklamalara karşı anayasal haklarımız ışığında savcılığı göreve davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Barlas, dernek adına yaptığı açıklamasında “Bizler Atatürk ilkelerine ve laiklik kavramına yürekten inanan çağdaş Kıbrıs Türk kadınları olarak, KKTC’de son dönemlerde henüz ilkokul çağındaki küçük çocuklara yönelik kontrolsüzce yapılan din ağırlıklı eğitimlerinden, bilinçsiz ve eğitimi şaibeli kişiler tarafından yapılan cihat, şeriat çağrılarından ve en son Din Dairesi Başkanın kadınları aşağılayıcı konuşmalardan son derece rahatsızlık duymaktayız” dedi.

Barlas, Kıbrıs Türk toplumunun, Dr. Fazıl Küçük’ün ülkede varlığına bile izin vermediği tarikatların bu denli pervasızca faaliyet göstermelerine ve sıkı sıkıya bağlı kaldığı laiklik ilkesinden asla taviz vermeyeceğine olan inancını dile getirdi.

Barlas, açıklamasında “Bizler bu doğrular ve ilkeler ışığında yetişmiş kişiler olarak, üretime, aileye büyük katkıları olan kadınların iş ve ev hayatları ile ilgili karar verme yetkisinin sadece ve sadece kendilerine ait olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Kadınlara karşı herhangi bir kurum, kuruluş veya temsilciden müdahaleci veya hakaret edici açıklamalara karşı anayasal haklar ışığında Başsavcılığı göreve davet eden Barlas, “KKTC de kadınlar, erkekler kadar ülkelerine çatışma, harp ve üretimde katkı koymuşlar ve bundan sonra da koyacaklardır; bu açıdan toplumun her bireyi eşittir ve eşit kalacaktır” dedi.

Barlas, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“KTÜKD şeriata, dini müdahalelere gençliğimizin bilimsel ve aydınlık yetişmesine kadınlara karşı yapılan tüm müdahalelere karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Bu konuda mecliste seçilmiş milletvekillerini ve hükümeti gerekli işlemleri yapmak, tedbirler almak veya en azından bir şey söyleyebilme erkini göstermek için göreve çağırıyoruz.”