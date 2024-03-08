Kadınlar sokakta: “Özgürlük, irademizde!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlar Lefkoşa'da yürüyüş düzenlendi.

Kumsal Park'ta toplanan kalabalık, Kuğulu Park'a yürüdü.

Çok sayıda kadın örgütünün destek verdiği yürüyüşte, "Ocakta zıkkım, sokakta direniş var", "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", "Özgürlük irademizde" yazılı pankartlar bulundu.

Yürüyüşte, "Kadın, Emek, Özgürlük" ve "Görünmeyen Emek, Sesini Yükselt" sloganları atıldı.

Kalabalık, Dereboyu bölgesinin en işlek noktalarından birinde durarak, "isyan" sloganları attı, "Yaşasın kadın dayanışması" diye haykırdı.

Polis, Saray önünde etten duvar ördü. Eylemciler; muhafazakarlaşmaya, tarikatlara, Ahmet Ünsal'a ve kulliyeye karşı 'isyan' diye haykırdı.

Muhafazakarlaşmanın en başta kadınları, çocukları ve LGBT+ları etkilediği vurgulanan açıklamada, iktidardaki zihniyetin, yurt hakkını tüm toplumun elinden aldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, savaşı yaşayan Kıbrıslı kadınlar olarak Filistin'deki kadınlara destek belirtildi, Kadınların barışa doğru umutla yürüdüğü vurgulanan açıklamada, talepler açıklandı.