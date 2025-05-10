Kadınlar hem dayanışma gösterdi hem imza topladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve laik eğitim hakkı için mücadelesini sürdürüyor.

Kadınlar, geçtiğimiz gün Mağusa Perşembe Pazarı’nda sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde başlatılan laik eğitim talebine yönelik imza kampanyasına destek vermek amacıyla bir stant kurdu.

Kadınlar, laik, bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sisteminin herkesin hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Aynı alanda, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi'nin 7’nci kez düzenlediği İkinci El Dayanışma Stantı da kuruldu. Kadın dayanışmasıyla büyüyen bu stantta, yeniden kullanılabilir ürünler paylaşılarak hem ekolojik hem ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

CTP Mağusa Kadın Örgütü, kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırmaya, hak temelli mücadeleleri büyütmeye ve eşit, özgür bir toplum için yan yana durmaya devam edeceğini vurguladı.