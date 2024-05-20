“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları” Yeniboğaziçi'nde devam ede

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları” serisi, Yeniboğaziçi Belediyesi ile devam edecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla düzenlenecek ve Avukatlar Ali Yeğen, Nazenin Taşçıoğlu Şahali ve Berk Ozanlar’ın konuşmacı olacağı toplantı yarın saat 18.00’de Yeniboğaziçi Kültür Salonu’nda yer alacak.