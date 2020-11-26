"Kadına yönelik şiddete seyirci kalmayacağız"

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve uluslararası dayanışma günü nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, ülkemizde kadına yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetin en uç noktası olan kadın cinayetlerindeki son yıllardaki artışa dikkat çeken Ahmet Savaşan, ülkemizde meydana gelen kadın cinayetlerini işleyenlerin erkekler olmasının ne yazık ki şaşırtıcı ya da tesadüf olmadığını belirtti. Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin altında yatan asıl unsurun eşitsizlikten ve kadına yönelik geleneksel tutumdan kaynaklandığına işaret etti.

Mücadele için işbirliğine ihtiyaç var…

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara, kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespit edilerek, bunların en kısa sürede giderilmesi gerekliliğini vurgulayan Ahmet Savaşan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin, kamu kurumlarının ve üniversitelerin iş birliğinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Çözüm için önce erkekler üzerine düşeni yapmalı…

“Daha güçlü bireyler yetiştirmek ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda daha duyarlı bir toplum yapısına ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Ahmet Savaşan, “hayat arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız, kadınlar, bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olması çağdaşlığın bir gerekliliğidir.

Bu düşüncelerle; kadına yönelik şiddete ortak olmayacağımızı, seyirci kalmayacağımızı, kadına karşı şiddetle mücadelede, erkekler olarak üzerimize düşen görevi yapmakta kararlı olduğumuzu belirtiriz” dedi.