Kadın iç giyimde dünya markası artık Kıbrıs’ta  

Avrupa’nın tanınmış iç giyim perakende zinciri women’secret Kuzey Kıbrıs’ta. Ülkemiz işletmelerinden MAS Bros.Group Avrupa’nın iç giyim perakende zinciri women’secret’in ilk franchise mağazasını kuzey Kıbrıs’a kazandırdı. Kadın iç giyim, ev giyimi, mayo ve aksesuarlarında İspanya’nın dünya modasına kazandırdığı women’secret ülkemizdeki ilk mağazasını 2 Ekim’de Lefkoşa Dereboyu’nda hizmete sundu.

Women'secret basın bildirisine göre 140 yıllık geçmişi ile İspanya’nın 2’nci, Avrupa’nın 5’inci büyük perakende mağazalar zincirine sahip, dünya genelinde 90 ülkede 750 franchise mağazası 1900’ü aşkın satış noktası bulunan Tendam Global Fashion perakende zinciri moda markaları ile dikkat çekiyor. women’secret ise iç giyim de her yaştan kadının ihtiyacını karşılayan koleksiyonu ile öne çıkıyor.

Kadınlar için hayatı daha kolay ve mutlu kılacak tasarım ve ürünler yanında, özellikle göğüs kanseri ile savaşan kadınlar için kolaylıkla kullanılabilen özel tasarım ürünleri de mevcut.

Basın açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:



“Yaşamın çağdaşlığına özel önem veren kadınlar için iç giyim, pijama, aksesuar ve mayo markasıdır. Tasarımcıların kadınlara özel hazırladığı, bu özelliği ile tek olan women’secret koleksiyonlarında iç giyim, pijama, ev giyim, doğum öncesi – doğum sonrası , spor, plaj gibi kadının günlük yaşamında kullandığı ürünler, Grenadine, Ashley, Nudes, Flinstones, Olivia ve Tinkerbell gibi özel seriler de yer alıyor.”