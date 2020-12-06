“Kadın-erkek eşitliği açısından çağdaş dünyanın gerisindeyiz”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, toplumlara, uluslara ve sürekli kıyaslandığı erkeğe can veren kadının, yaşam kaynağı ve tabiatın en fedakar varlığı olduğuna işaret ederek, bugün kadınlara hak ettiklerinin verilmemesi, tam tersine eziyet ve şiddet gösterilmesinin insanlık açısından büyük bir utanç olduğunu söyledi.

Savaşan, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, dünyada veya ülkede kadın ve erkek arasındaki hem sosyal, hem duygusal ayrılıkların zaman zaman kadınların kendilerini savunma ve hakları olduğunu vurgulama gereğini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Savaşan, “Kadınların yaşadıkları hak ihlalleri önce aile içinde başlıyor, yayılarak toplumsallaşıyor. Halbuki kadın erkek ayrımı ve kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapılması akıl ve mantık dahilinde olmayan çağ ve uygarlık dışı bir uygulamadır. Kadının aile ve toplum yapısındaki önemi düşünüldüğünde her konuda her alanda eşitlikten öte önceliğin sahibi olması gerekir. Çünkü sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşayan ve çalışan kadının yetiştirdiği çocuk huzurlu bir toplumun temelini oluşturur” dedi.

Bu günün kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ve yaşanan problemlere çözümler bulunması açısından önemli bir fırsat yarattığına dikkat çeken Savaşan, demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Savaşan, şöyle devam etti:

“Kadınlarımızın çalışma alanlarının genişletilerek, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar yaşamın her alanında eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmaları halinde ülkemizde gerçek bir ilerlemeden bahsedilebilecektir.”

Kadınların mecliste ve pek çok noktada azınlıkta olduğunu belirten Savaşan yapılan hukuki düzenlemelere ve atılan olumlu adımlara rağmen; kadın-erkek eşitliği uygulamaları açısından Kıbrıs'ın kuzeyinin çağdaş dünyanın gerisinde olduğunu belirtti.