“Kadın Dostu Kentler Projesi” yerel yönetimlerle paylaşıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında ülke genelinde yerel yönetimleri ziyaret etti ve temaslarda bulundu. Kadın Örgütü ziyaretlerinde, doğurganlık, sağlık hizmetlerinin kolay ve ulaşılabilir olduğu, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mekanizmaların ve şiddete maruz kalmış ya da kalma riski bulunan kadınların destek alabileceği yapıların etkili ve erişilebilir olduğu, fiziksel mekânların kadınlar ve kız çocukları açısından rahat, güvenli ve eşitlikçi olduğu, sosyal yaşantı, ulaşım, toplu konut ve altyapı hizmetlerinin planlama süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği prensibinin dikkate alınarak yapıldığı kentlerin yaşam bulması hedefiyle belediyeleri ziyaret etti. Ziyaretlerde Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı 2006 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin yerel yönetimlerin planlama süreçlerine dahil edilmesi ve kadın örgütleri ile işbirliğinin arttırılması hedeflendi.

“KADIN DOSTU KENTLER” OLUŞTURULMASINA DESTEK VERİLECEK

“Kadın Dostu Kentler” ziyaretleri kapsamında CTP Kadın Örgütü Başkanı Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe beraberlerindeki heyetlerle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Kadın Meclislerinin oluşturulması başta olmak üzere eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve şiddetten arınmış bir yaşam için yerel hizmetlerin geliştirilmesi yönünde görüşler paylaşıldı. Kreşler, yaşlı ve özel ihtiyaçlı bireylerin bakım hizmetleri, sığınma evleri, erişilebilir acil şiddet kanallarının oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. CTP Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında ülke genelinde yerel yönetim ziyaretlerine devam edip, kadın dostu kentlerin oluşturulması için ortak çalışmalara ve işbirliğine her zaman destek vermeye devam edecek.

“EŞİTSİZLİK, AYRIMCILIK VE ŞİDDET DEVAM EDİYOR!”

CTP Kadın Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

“Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar ve erkekler arasında eşitsizlik, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet devam etmektedir. Koronavirüs salgını tüm dünyada sadece sağlık ve ekonomik krizlere değil toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde artışa da neden olmuştur. Yaşanan işsizlik, yoksulluk, psikososyal zorluklar sosyal adaletsizliğin savunmasız kıldığı insanlar üzerinde daha can yakıcı olmaktadır. Önceden var olan eşitsiz durumlar daha da derinleşmiştir. Gündelikçi, ödenmeyen ev içi bakım hizmetleri gibi kayıt dışı işlerde daha yoğun çalışan kadınlar yoksulluğa daha yakın durmaktadır. Dahası kadınlar geleneksel olarak çocuk ve yaşlı bakımından da sorumlu tutuldukları için okulların uzaktan eğitim verdiği, yaşlı bakım imkanlarının kısıtlandığı pandemi koşullarında işlerini kaybetmek riski ile yüz yüze kalmışlardır.

Dünya genelinde koronavirüs salgını ev içi şiddet oranını yüzde 30’dan fazla arttırmıştır. İçinde bulunduğumuz koşullar ve başka ülkelerde yaşanan tecrübeler bize ülkemizde de kadınlar ve çocuklara yönelik ev içi şiddetin ve istismarın artmış olabileceğine dair şüpheye yer bırakmamaktadır.

CTP Kadın Örgütü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadın haklarını insan hakları olarak gören, kadın erkek eşitliğini demokrasinin temeli kabul eden, emek mücadelesini yükselten, her kadının ve kız çocuğunun şiddetten, ayrımcılıktan ve yoksulluktan uzak yaşama hakkını savunan düşünce ve eylemlere olan bağlılığımızı sürdürdüğümüzü tekrar hatırlatmak isteriz.”