Kaçırıp darp ettiler, bir ay sonra tutuklandılar
Girne'de kaçırma ve darp olayıyla ilgili iki kişi bir ay sonra tutuklandı
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Girne’de ev arkadaşı Şükri Kaçmaz’ı aralarındaki sorunu konuşmak maksadı ile M.D. (E-22) ve M.P.’nin (E-29) yardımıyla yarım inşaata kaçıran M.N.A. (E-23), Kaçmaz’ı darp ederek, kesici aletle sağ bacağından yaraladı.
17 Mayıs saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tutuklandı.
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Etiketler : polis, ADAM KAÇIRMA