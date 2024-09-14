“Kaçırıldım, rehin olarak kullanıldım, yetkililer beni burada ölüme terk etti”

KKTC'deki taşınmaz malların satışını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut, Türkiye ve KKTC yetkililerine seslenerek sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Aykut, "Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim" dedi.

İzmir doğumlu Türkiye ve KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Simon Aykut, Rum tarafında tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkiye ve KKTC yetkililerine seslendi. Avukatı aracılığıyla YENİDÜZEN’e açıklama yapan Aykut, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkili ve arkadaşlarından yardım talep etti.

Güney Kıbrıs'ta ciddi sağlık ve güvenlik sorunları yaşadığını belirten Aykut, mahkemenin tüm bu gerçekleri görmezden geldiğini ve siyaseten cezalandırıldığını kaydetti.

Aykut, Güney Kıbrıs makamlarının, kendisinin Güney’de varlıkları olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, çifte standart uygulandığını ifade etti.

Aykut, "Bu gerçek bir mahkeme davası olmadığının en büyük kanıtıdır. Sadece beni bir siyasi varlık olarak cezalandırmaya çalışıyorlar. İnsan haklarımı ve yasal haklarımı umursamıyorlar" diye konuştu.

Aykut, kendisinin Güney Kıbrıs'ın müzakerelerdeki koşullarını iyileştirmek amacıyla kaçırıldığını ve rehin olarak kullanıldığını söyledi.

Aykut, "Bir ülkeyle barış içinde yaşamak istiyorsanız, o ülkenin vatandaşlarını yasa dışı bir şekilde tutuklayıp cezalandırmazsınız" şeklinde konuştu.







TC ve KKTC vatandaşı olduğunu da vurgulayan Simon Aykut kimlik kartlarının görsellerini de iletti