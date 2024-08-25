Kaçak yollarla kuzeye geçen zanlı polise teslim oldu

Lefkoşa’da meydana gelen birinci dereceden “askeri yasak bölgeyi ihlal” eden A.H. polise giderek teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden zanlının Lefkoşa’da, tespit edilemeyen bir bölgeden birinci derecede askeri yasal bölgeyi ihlal ederek, kuzeye geçtiğini aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemeden sonra hangi güzergâhtan geçtiğine dair ifade vereceğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.