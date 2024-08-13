Kaçak yaşam süren 2 şahıs tutuklandı: Cezaevine gönderildiler

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Z.K ile S.A Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verildi.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, Z.K’nin 12 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelince tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Şubat 2020 tarihinden beri bin 641 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının sözlü beyanında ülkesine gitmek istediğini, ancak pasaportunu kaybettiği için gidemediğini, bu nedenle giriş-çıkış belgesi almak istediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı S.A.’nın da 10 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tutuklandığını açıkladı.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ekim 2020 tarihinden beri bin 350 gündür ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydeden polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlılardan Z.K., annesinin hasta olduğunu, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.