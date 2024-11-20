Kaçak kumar oynatan şahıslar tutuklandı

Girne’de, dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iki ayrı adreste yapılan operasyonda, yetkili makamdan izinsiz internet üzerinden kumar oynattığı saptanan 6 kişi tutuklandı.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, internet üzerinden üç ayrı kumar sitesi aracılığıyla bahis/kumar oynatmaktan İT.B (E-26), H.A (E-48), A.D (E-22) ve M.G.; bu sitelere canlı destek veren K.C. (E-46) ve bu sitelerin sorumlusu olduğu tespit edilen C.B'nin (E-51) tutuklandığını belirtti.

Girne’de uyuşturucu...

Girne’de dün 19.30 sıralarında şüpheli görülen İ.B. (E-23), tasarrufunda 30 gram hintkeneviri bulunması üzerine tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bahşiş kutularından para çalan şahıs…

Karakum’da faaliyet gösteren bir restorandan Eylül-15 Kasım tarihleri arasında, bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 60 bin TL nakit para çalınması olayıyla ilgili E.D. (E-31) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, E.D.’nin 8 Kasım’da da Gazimağusa’da çalıştığı işyerinin penceresini açıp, içeriye girdiği ve bahşiş kutusunda muhafaza edilen toplam 12 bin TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sarhoşluk, rahatsızlık, kasti hasar…

Lefkoşa’da dün gece kamuya açık bir yerde 251 miligram alkol tesiri altında sarhoş olduğu saptan C.A.'nın (E-36), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği; bir işletmenin önünde park halindeki bir salon aracın bagaj kapağını açıp, sert şekilde kasten kapatmak suretiyle arka fren lambasının camının kırılıp hasara uğramasına sebep olduğu bildirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

İzinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller sonucu, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.