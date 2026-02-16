“Siz bu memleketin kurumlarını devrediyorsunuz, siz bu memleketten vazgeçtiniz!”

Meclis Genel Kurulu, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Türk Telekom krizi nedeniyle 10 saatlik gecikmenin ardından toplandı.

Saat 10.00’da toplanması gereken Meclis, saat 18.15’te toplanabildi.

Genel Kurul’un açılışında, TC ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan ve krize neden olan “Fiber Optik Protokolü”nün onaylanması kabule sunuldu, hükümete mensup vekillerin oylarıyla; oyçokluğuyla kabul edildi.

Kürsüye ilk çıkan isim CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli oldu.

İncirli, “Bu meclisin zilleri bozuldu diye düşündük ilk önce. 10 dakika sonra ziller çalacak dediniz, saat 10.00’da çalacak demiştiniz, 18.15’te açıldı. Saatler mi bozuldu? 10 dakika diye diye 8 saat 15 dakika sonra saatleriniz kendilerini buldular” dedi.

CTP Genel Başkanı, “Ama öyle bir şey var ki bozulan; tamiri mümkün değil. Bozulan bu hükümettir. Öyle bir bozulma ki; tamiri mümkün değil artık” diyerek şöyle devam etti:

“Saat 10.00’da açılacak Meclisi 8 saattir bekliyoruz. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Bizim baskımızla açabildiniz. Neden bu Meclis açılmadı sabahtan beri? Kamuoyu bunun yanıtını bekliyor. Çünkü bu hükümet fiber optik altyapısıyla alakalı bir protokolü memlekete dayatmaya çalışıyor.”

Söz konusu protokolün Türk Telekom’a çok büyük bir imtiyaz tanıdığını belirten İncirli, “25 yıl artı zamana bu memleketi ipotek edemezsiniz diyoruz. Memleketin en stratejik kurumlarını ortadan kaldıramazsınız diyoruz. CTP bunu anlattı, komitede yetkililer bunu anlattılar, sokak bunu anlattı. Kimse bu konuda ikna değil. Siz de değilsiniz aslında. Siz bundan dolayı bir vicdan azabı içerisindesiniz” şeklinde konuştu.

İncirli, “Siz memleketi, kurumlarını devrediyorsunuz. Siz bu memleketten vazgeçtiniz. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Biz bu memlekete sahip çıkacağız. Her şeyi devretmeye çalışıyorsunuz” dedi.

Sıla Usar, “Günün sonunda o koltuklardan gideceksiniz. Bu protokole ek protokol yapacağız dediniz. Yapmanız gereken bu protokolü kaldırıp yeni bir protokol yapmaktır. Doğru olan, memleketin kaynaklarını koruyan, halkın haklarını koruyan bir anlaşma yapmaktır yapmanız gereken” ifadelerini kullandı.

Üstel: “Tartışmalı maddelerle ilgili görüşmeler nedeniyle gecikme yaşandı”

İncirli’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel ise, “Protokolün çok önemli olduğunu, bazı tartışmalı maddelerin Türk Telekom yetkilileri ve komite üyelerinin görüştüklerini, bu nedenle gecikme yaşandığını” söyledi. Üstel, “Bu yasa ülkemiz için çok önemlidir. Ülkeyi dijital ada yapacağız” dedi.