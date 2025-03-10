Kabloyla elektrik projesi beklemede

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılması olarak bilinen “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis arasında Atina’da gerçekleştirilen görüşmede gündem dışında kaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi “Elektrik Bağlantı Projesi Gündem Dışında Kaldı” başlıklı haberinde projenin Türk gemilerinin bölgede bulunmasından ötürü, uluslararası sularda deniz dibindeki araştırmaların sürekli ertelenmesi yüzünden rafa kalktığını yazdı.

Gazete Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE)’nin Girit ile Kıbrıs arasında yapılması planlanan elektrik bağlantı hattı projesinin seyrindeki belirsizlik nedeniyle, projeye hizmet sağlayacak Fransız firması Nexans'a ödeme yapmayı askıya aldığını da anımsattı.

Haberde Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık çevrelerinin basına konunun Hristodulidis ile Mitsotakis arasında Atina’da gerçekleştirilen görüşmede ele alınacağını sızdırdıklarını, ancak Hristodulidis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada görüşmede konunun ele alınmadığını söylediğini ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde elektrik kablo projesiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü yazdı.

ADMİE’nin Nexans şirketine yönelik ödemelerinin askıya alınması ile araştırma gemilerinin Girit ve Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısıyla ilgili son aylarda yapılması planlanan çalışmalar gerçekleştirilmeden bölgeden ayrılmasının sonrasının nasıl gelişme göstereceğinin bilinmediğini yazan gazete, projeyle ilgili kararların teknokratların yetki alanından çıktığını ve diplomatların elinde olduğuna işaret etti.

Projenin iki paydaşı ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından ADMİE’nin ekonomik olarak zorda kalmaması için ödemelerin geçici olarak askıya alındığı taahhüdü verildiğini, aynı zamanda kabloyu inşa eden şirketin de sözleşmeden kaynaklanan görevlerini yerine getirdiğini kaydeden gazete, jeopolitik risk konusunda endişeli olmadıkları görülen paydaşların projenin rayına girmesinin an meselesi olduğu mesajı verdiklerini iletti.

Düne kadar ADMİE tarafından Nexans’a neden ödeme yapılmadığı yanı sıra araştırma gemilerinin neden Girit’ten ayrıldıkları konusunda resmi bir açıklama yapılmadığını da yazan gazete, “basından elde edilen onaylanmış bilgilerin” Türkiye tarafından engeller ortaya çıkarıldığından söz ettiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre Nexans şirketi ise ADMİE tarafından ödemelerin askıya alınması haberinin yayımlanması ve projeyle ilgili tüm olasılıkları açıkta bırakan haberlerin ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili gerçek durumu veya müşterisiyle ilgili ilişkilerini yansıtmayan iddialardan söz etti.

Nexans şirketi yaptığı açıklamada kablonun inşa edilmesinin devam etmesine izin veren önemli ödemeler aldığını ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini de kaydetti.

Gazete diğer taraftan Türk medyasının ise, Türkiye’nin tepkisinin ardından Yunanistan’ın son anda projeden çekildiği şeklinde haberler yaptığını ekledi.