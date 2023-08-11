Kabinede 4 görevden alma, 1 değişiklik

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde 4 bakan görevden alındı, 1 bakanlıkta da görev yeri değişikliğine gidildi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy görevden alındı. Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un görev yeri değişti, İçişleri Bakanı oldu.

Yeni görevlendirme ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hüseyin Çavuş Kelle, İçişleri Bakanı ise Dursun Oğuz oldu.

Yeni dönemde Bakanlar Kurulu’nda kadın bakan da kalmadı, kabinenin tamamı tümüyle erkeklerden oluştu.

UBP-DP-YDP Hükümeti 12 Mayıs 2022'de göreve başlamıştı.

Güvenoyuna gidilmeyecek!

Anayasa, “Bakanlar Kurulu’nun Göreve Başlaması ve Sorumluluğu, Madde 109”da şunu diyor: “Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun değişmesi halinde, Başbakan tarafından güvenoyuna başvurulur.” Üstel’in son yaptığı değişiklikle kimi bakanların yerinde kalması ve çoğunluğun değiştirilmemesi nedeniyle Meclis’te güvenoyuna gerek olmayacak.

Ankara'da protokol imzalarken görevden alındı

Bir diğer dikkat çekici ayrıntı, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ankara’da protokol imzalarken, görevden alındı.

Taçoy’un görevden alınması- “Sadece O’nu görevden almadım, 4 yeni ismi atadım”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel,

Üstel, "Günü geldiğinde bugün olduğu gibi yarın da kabine değişebilir" dedi.

Üstel, “Hasan Taçoy’un görevden alınmasının başkanlığa adaylığı ile ilgisi var mı?” sorusuna ise “ Öyle bir şey yok. görevden yalnızca Taçoy alınmadı, 4 yeni isim göreve atandı” cevabını verdi.

Üstel'in açıklaması özetle şöyle: "12 Mayıs’ta oluşturduğum kabinede 15 ay görev yaptım. Bu sürede, reformlara ve yardım kalan projeleri tamamladık. Gelinen noktada Anayasa’nın bana verdiği yetki ile kabinede değişiklik yapıyorum. UBP, benim ile birlikte 24 vekilden ibaret.

Tüm vekillerde bakanlık yapacak birikim mevcut. Koalisyon hükümetiyiz, 8 bakanlığımız mevcut. Geri kalan arkadaşlarımız Meclis’e çalışmalarına devam eder. Günü geldiğinde kabineler bugün olduğu gibi yarın da değişebilir. Geçmişte örnekleri çoktur. 1 dönem içerisinde 3-4 kez kabinede değişiklik olduğunu gözlemledim. 4 yeni arkadaşımı görevlendiriyorum, 1 arkadaşımızda da görev yeri değiştiriyorum.Ülkemiz hizmet, istikrar istiyor. Çalışmalarımıza hız vereceğiz. Kabine değişikliğini Ersin Tatar’a sundum, o da kabineyi onayladı." ifadelerine yer verdi.

İşte yeni kabine

Başbakan: Ünal Üstel

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş Kelle

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu.