Akaryakıt kaosu için görüşmeler sürüyor

Ülke genelinde kaosa neden olan akaryakıt teminindeki kriz devam ederken, Al-Pet ve K-Pet yetkililerinin şu sıralar Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları ile üst düzey görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi.

Akaryakıt kaosu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Petrolleri Genel Müdür Malik İşimtekin, üst düzey görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, “Bugüne kadar halk için sineye çektik ama artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Maliyetlerin çok yükseldiğini, alış fiyatlarının satış fiyatlarının çok üzerinde olduğunu anlatan İşimtekin, “Tüm mesele bu, bunu çözmeye çalışıyoruz. Özellikle gaz konusunda bu güne dek çok düşük kar ile satışlarımız oldu, hep zarar ile satış yatık sayılır ama halk sıkıntı yaşamasın diye sineye çektik ama artık bizim de dayanacak gücümüz kalamadı.” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı müsteşarları ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları ile üst düzey görüşmelerin sürdüğünü belirten İşimtekin, bu akşama dek bu sorunun çözülmesi temennisinde bulundu.

Yaşananların beklendik gelişmeler olduğuna da değinen İşimtekin, sürekli uyarılarda bulunduklarını, buna rağmen dikkate alınmadıklarını, bu nedenle bu noktaya gelindiğini kaydetti.

Çağdal: “birkaç saat içinde istasyonlardaki yakıtın tamamen tükenecek”

Ülkenin birçok noktasında trafiğin genelini de etkileyen akaryakıt krizini YENİDÜZEN’e değerlendiren Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, birkaç saat içinde istasyonlardaki yakıtın tamamen tükeneceği öngörüsünü paylaşırken, “Akşam oluyor, henüz kimseyle görüşemedik, bu sorun nasıl çözülebilir diye bekliyoruz.” dedi.

Çağdal, ilgili Bakanlıklardan herhangi bir muhatap bulamadıklarını anlattı.

Hatırlanacağı üzere; Sabah saatlerinde K-Pet ve Al-Pet’in benzin istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurduklarını açıklamasıyla benzin istasyonlarında uzayıp giden kuyruklar, saatler ilerledikçe arttı.