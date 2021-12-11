K.Kıbrıs: % 26.86 Türkiye: % 19.82

SON 10 YILDA ENFLASYON:

2012: 3.60

2013: 10.22

2014: 6.49

2015: 7.78

2016: 10.19

2017: 14.68

2018: 29.96

2019: 11.66

2020: 15.03

2021: (Kasım): 26.86

KIBRIS’IN KUZEYİNDE DURUM NE? TÜRKİYE’DE ENFLASYON NEYDİ?

Kasım: 5.52 Kasım: 3.51

Ekim: 3.23 Ekim: 2.39

Eylül: 2.08 Eylül: 1.25

Ağustos: 2.54 Ağustos: 1.12

Temmuz: 2.23 Temmuz: 1.80

Haziran: 3.14 Haziran: 1.94

Mayıs: 1.62 Mayıs: 0.89

Nisan: 1.94 Nisan: 1.68

Mart: 1.39 Mart: 1.08

Şubat: - 0.02 Şubat: 0.91

Ocak: 0.48 Ocak: 1.68

Ayşe GÜLER

Dövize endeksli ekonomi ve Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, Devlet Planlama Örgütü’nün enflasyon oranlarına yansıdı, 11 aylık enflasyon rakamı yüzde 26.86’ya ulaştı.

Aynı para birimini kullanan Türkiye’de ise Kasım sonu itibariyle hayat pahalılığı oranı yüzde 19.82 olarak kayıtlara geçti.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki enflasyon farkı yüzde 7 olarak kayıtlara geçti, “Türkiye’den enflasyon ithal ediyoruz” yorumları yeniden gündeme geldi.

Resmi verilere bakıldığında, 2012’den bugüne son 10 yılda en yüksek enflasyon rakamı beklentisi de oluştu.

DPÖ verilerine göre 2012’deki hayat pahalılığı oranı yüzde 3.60 olarak belirlenmişti. Bu rakam yıldan yıla kademeli artış ya da gerileme gösterse de zirveyi 2018’de yüzde 29.96 ile görmüştü.

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kasım ayına kadar toplam enflasyon oranının yüzde 26.86 olduğunu söyledi, bu oranın yılsonuna kadar yüzde 30’u geçeceğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Muhtaroğlu, Türkiye’de 11 aylık enflasyon oranının ise yüzde 19.82 olduğunu dile getirerek, şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’den 11 aylık bazda yüzde 7 daha yüksek oluğunu belirtti.

Muhtaroğlu, bu yılsonunda oluşacak enflasyon rakamının 2018’den sonraki en yüksek oranı olabileceğini kaydetti.

Yıldan yıla enflasyon…

DPÖ resmi verilerine göre 2012’de enflasyon rakamı yüzde 3.60 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu rakam 2013’te yüzde 10.22’ye çıkmış, 2014’te 6.49’a gerilemişti.

2015’ten sonra kademeli artış…

2015’te hayat pahalılığı oranı kademeli olarak artmış, yüzde 7.78’e çıkmıştı.

2016’da bu rakam yüzde 10.19, 2017’de yüzde 14.68, 2018’de 29.96, 2019’da 11.66, 2020’da ise yüzde 15.03 olmuştu.

Bu yılın Kasım sonu itibariyle enflasyon oranı yüzde 26.86 oldu.

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu:

“Enflasyonda Türkiye’den yüzde 7 daha yüksek”

Eski Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kasım ayına kadar toplam enflasyon oranının yüzde 26.86 olduğunu söyledi, bu oranın yılsonuna kadar yüzde 30’u geçebileceğini kaydetti.

Muhtaroğlu, Türkiye’deki 11 aylık enflasyon oranının ise yüzde 19.82 olduğunu dile getirerek, Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’den 11 aylık bazda yüzde 7 daha yüksek olduğunu belirtti.

Muhtaroğlu, yılsonunda oluşacak enflasyon rakamının 2018’den sonraki en yüksek oran olabileceğini de kaydetti.

Enflasyon oranındaki yüksekliği dövizdeki artış ve enflasyon endeksinin dövizdeki gelişmelere çok duyarlı olmasına bağlayan Muhtaroğlu, “Kiralar, okul harçları, araç fiyatları, dövizle hesaplanan mal ve hizmetler kurların artmasıyla

artıyor. Bu da bize pahalılık olarak yansıyor” şeklinde konuştu.

“Akaryakıt ürünlerinin endeksteki ağırlığı enflasyonu artıyor”

Muhtaroğlu, dünyada petrol fiyatları yükseldiği zaman bu durumun piyasaya zam olarak yansıdığı kaydederek, “Akaryakıt ürünlerinin endeksteki ağırlığı enflasyonu artıyor” dedi.

Enflasyon oranları incelendiğinde 2018’de de benzer durum olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, o dönemde yaşanan döviz krizi nedeniyle Ağustos-Eylül aylarındaki toplam enflasyonun yüzde 15’e ulaştığına dikkat çekti.

“Ürünlerin yaklaşık yüzde 95’i ithal”

Muhtaroğlu, ülkemizdeki ürünlerin yaklaşık yüzde 95’inin ithal edildiğini, bu nedenle de TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından piyasanın ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

“İthal edilen ürünlerin vergileri, o günkü döviz kurları ile hesaplandığı için bu durum malların ülkeye giriş maliyetini artırmakta, piyasaya zam ve pahalılık olarak yansımaktadır” diyen Muhtaroğlu, “Bu yüzden döviz kurlarının aşırı derecede arttığı bu dönemlerde ithalatta kur sabitlemesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde pahalılık bir nebze olsun önlenebilir” şeklinde konuştu.

Muhtaroğlu, “Türkiye’de bize göre üretim daha fazla olduğu için döviz çıkışlarından bizdeki kadar etkilenmiyor” dedi.

“İkinci 6 aylık rakamın yüzde 20’yi geçme ihtimali var”

İlk 6 aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 8.83 olduğunu da hatırlatan Muhtaroğlu, Ocak ayında diğer 6 aylık rakamın maaşlara yansıtılacağını, bu rakamın da yüzde 20’yi geçme ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, “Bu konuda çalışma yapılıyor mu? Buna kaynak yaratılabilecek mi? oluşacak kaynak açığı için nasıl bir formül üretilmesi düşünülüyor? Hayat pahalılığı oranı, bütçeye koydukları enflasyon rakamın üzerinde.

Nasıl bir formül üretilecek?” diye sordu.