Jüri Başkanlığını Todd Haynes’in yapacağı festivalin açılışını Tom Tykwer'ın “Işık” filmi yapacak

Avrupa’nın en büyük sineme buluşmalarından olan ve dünyanın dört bir yanından sinemacıları Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya getiren Berlin Film Festivali 13-23 Şubat 2025 tarihleri arasında 75. yaşını kutlayacak. Her yıl yüzbinlerce seyircinin izlediği, binlerce gazetecinin takip ettiği, yüzlerce film ve film ekibinin yeni filmleriyle ilk kez seyirci ve medyanın karşısına çıktığı Berlinale için hazırlıklar geçtiğimiz aylarda başladı ve önemli somut detaylar da teker teker açıklanmaya başladı.

Uluslararası Jüri Başkanı ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes

75.Berlinale’nin Uluslararası Jüri Başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes yapacak. Berlinale Direktörü Tricia Tuttle bu konuda, "Todd Haynes, etkileyici bir yelpazeye sahip, göz kamaştırıcı derecede yetenekli bir yazar ve yönetmen; Çalışmaları hem stilistik olarak çok yönlüdür hem de açık bir şekilde kendisine aittir. İlk uzun metrajlı filmi Poison'ın 1991'de TEDDY ÖDÜLÜ'nü kazanmasından bu yana, Berlinale onun film yapımcılığını takip etti ve sevdi. 75’nci edisyonumuz için Uluslararası Jüri Başkanı olarak festivale katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir Todd Haynes, ABD-Amerikan sinemasının en cesur ve ayırt edici film yapımcısı seslerinden biri olması yanında yabancıların ve kadınların iç dünyalarını keşfetme konusundaki büyük duyarlılığı ve cinsiyet ile kimlik konusundaki büyüleyici araştırmalarıyla da sevilmektedir. Karmaşık karakterler yaratma becerisi, dünyanın en iyi aktörlerinin çoğunu kendine çekti ve Julianne Moore, Cate Blanchett, Rooney Mara, Kate Winslet, Anne Hathaway, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Christian Bale ve Ewan McGregor gibi yıldızlar filmlerinde çok katmanlı karakterleri canlandırdı. 1990'ların başında, eleştirmen B. Ruby Rich tarafından "Yeni Queer Sinema" olarak adlandırılan heyecan verici yeni nesil ABD'li yönetmenlerin bir parçası olarak uluslararası üne kavuşan ve dört kez Oscar'a aday gösterilen filmi Far from Heaven (2002) ile Haynes, ABD film yapımcılığında büyük bir güç olarak tam anlamıyla yerleşti.



Açılış filmi Tom Tykwer'ın son uzun metrajlı filmi Das Licht (The Light-Işık)

Yönetmen Tom Tykwer'ın Alman-Fransız ortak yapımı son uzun metrajlı filmi Das Licht'in (The Light) dünya prömiyeri, 13 Şubat 2025'te 75. Berlinale'nin açılışını yapacak. Festival Direktörü Tricia Tuttle, "Das Licht'i (Işık) görür görmez 75. Berlinale'yi açmak istediğimizi biliyorduk. Tom Tykwer, sık sık parçalanmış ve zorlu dünyamızda güzelliği ve neşeyi buluyor, modern hayatımızın özünü ekranda sihirli bir şekilde yakalıyor. Tom'u Işık ile Berlinale'de tekrar ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Uluslararası üne sahip Alman yıldız Lars Eidinger ve ünlü aktör- yönetmen Nicolette Krebitz'in başrollerini paylaştığı Işık, Engels ailesinin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen ve senarist Tom Tykwer, hızla dönen ve istikrarsızlaşan bir dünyada orta sınıf bir Alman ailesinin günlük hayatını gösteriyor. Tim , Milena , ikizleri Frieda ve Jon ve Milena'nın oğlu Dio , birlikte olmaktan çok yan yana yaşayan bir ailedir ve kahya Farrah hayatlarına girene kadar hiçbir şey onları bir arada tutamaz. Suriyeli gizemli kadın, Engels'in dünyasını beklenmedik bir sınava tabi tutuyor ve uzun zamandır gizli kalmış duyguları gün ışığına çıkarıyor. Bu süreçte, ailenin hayatını temelden değiştirecek kendi başına bir plan ortaya çıkar.