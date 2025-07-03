“Juju hakkında dosya Başsavcılığa gönderildi, ek soruşturma talebiyle polise iade edildi”

Sahte diploma aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması başlatılan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra teminata bağlanarak yurt dışına çıkışı yasaklanan UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju hakkındaki dosyanın, poliste tamamlanarak Başsavcılığa gönderildiği, ancak savcılığın “ilave tahkikat” talebiyle yeniden polise iade edildiği açıklandı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak, soruşturmanın bilinçli şekilde uzatıldığını ve bunun siyasi bir koruma stratejisi olduğunu savundu.

Söz konusu bilgileri Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında polisten aldıklarını belirten HP lideri, “UBP-DP-YDP hükümeti bu örgüt başkanını önce süreci geciktirerek, ardından seçimle milletvekili yapıp dokunulmazlık kazandırarak yargıdan kaçırmayı hedefliyor” dedi.

Özersay ayrıca, son günlerde kamuoyunda sıkça dile getirilen erken seçim söylentilerinin bu planla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Başsavcılığın tahkikat dosyasını iade ederek “ilave soruşturma” istemesinin, süreci ağırlaştırdığına dikkat çeken Özersay, bu durumun Polis Teşkilatı üzerinde siyasi baskı kurularak yaratıldığını savundu.

HP lideri açıklamasında ayrıca, sahte diploma iddialarına karışan diğer bazı isimlerin de “dokunulmazlık zırhı” arkasına saklandığını, hükümetin adalet sürecine açıkça müdahale ettiğini ifade etti.