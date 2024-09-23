Juju bana ‘seçimden sonra görüşeceğiz’ dedi

Serap ŞAHİN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı’nda Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, seçim sürecinde yaşananlara dair önemli açıklamalar yaptı.

Öztürk, seçimde oy kullanma sürecinde büyük usulsüzlükler yapıldığını, Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal tarafından tehdit edildiğini ve kurultayın demokratik kuralların tamamen dışına çıktığını belirtti.

Öztürk, Taçoy’un ekibinden Hasan Kozansoy’un yaptığı açıklamaları da doğruladı, usulsüzlüklerin kameralarla belgelendiğini kaydetti.

“Eşim görevliydi, ancak tehdit ettiler”

Kurultayda yaşadığı gerginliği anlatan Yasemin Öztürk, eşinin görevli olmasına rağmen tehdit edildiğini açıkladı: “Kurultayda Fatma Ünal yanıma geldi ve bana ‘Senin kocanı kim üye yaptı? Ne işi var burada?’ diye bağırdı. ‘Polis çağırıp attırayım buradan’ dedi. Ona dedim ki, ‘Sen kimsin? Küçük başbakan mısın?’ Eşim görevliydi, görevli kartı vardı. Buna rağmen bana ‘Eşini kim görevli yaptı?’ diye sordu. Hangi gerekçeyle bu tehdidi savurduğunu anlamadım. Polis çağırıp eşimi dışarı attıracağını söyledi,” dedi. Bu tehditlerin kendisini şaşkına çevirdiğini belirten Öztürk, “Bana ‘Seçimden sonra görüşeceğiz’ dedi. Bitti seçim, bakalım ne yapacaklar,” şeklinde konuştu.

“Oy hırsızlığı yaşandı, Başkan hiçbir şey yapmadı”

Seçim sürecinde büyük usulsüzlüklerin yapıldığını ifade eden Öztürk, oy hırsızlığının açıkça yaşandığını vurguladı: “Kurultayda başkanın usulsüzlüklere göz yumması inanılmazdı. Bir kişi gelip ‘Ben üye değilim ama A4 kağıda imza attım, oy kullandım’ dedi. Buna rağmen başkan, ‘Ne yapalım, artık oy kullanmış’ diyerek olayı geçiştirdi. İnsanlar oy kullandıktan sonra hiçbir işlem yapılmadı, haksızlıklar görmezden gelindi,” dedi.

Öztürk, sandıkların başında bakanların ve müsteşarların dolaştığını söyleyerek, “Bakanlar ve müsteşarlar, seçim kabinlerinin arasında dolaşıyordu. Kamera kayıtları da her şeyi ortaya koyuyor. Bunlar sadece benim söylediklerim değil, tüm gerçekler.” açıklamalarında bulundu.

“Divan şikâyetleri değerlendirmedi, oyları bile saymamıza izin vermediler”

Divan Başkanlığı’nın şikâyetleri dikkate almadığını belirten Öztürk, “Seçim boyunca yapılan hiçbir şikâyet dikkate alınmadı. Biz şikâyet ettik ama hiçbirine cevap verilmedi. Oy pusulalarına dokunmamıza bile izin vermediler.” ifadelerini kullandı.

“Kameralar kayıttaydı, haksızlıklar belgelendi”

Kurultay süresince her şeyin kamera kayıtlarıyla belgelendiğini belirten Öztürk, tüm usulsüzlüklerin açıkça ortada olduğunu söyledi: “Kameralar kuruldu ve her şey kayıt altına alındı. Bakanlar sandıklar arasında dolaşıyordu. Oy sayıları tutmadı, oylar çalındı. Parti meclisinde kullanılan oy sayısıyla başkanlık seçiminde kullanılan oy sayısı farklıydı. Oylar çalındı” dedi.

“Parti Meclisi seçimlerinde bile bizi gözlemci olarak davet etmediler”

Seçim sürecinde oyların sayılmasında gözlemci olarak bile kabul edilmediklerini dile getiren Öztürk, parti meclisi seçimlerinde yapılan haksızlıklara da dikkat çekti: “Parti meclisi seçilirken gözlemci olarak davet edilmedik. Oylar sayılırken bile dışarıda tutulduk. Hiçbir demokratik sürece dâhil edilmedik. Bu süreçte divan usulsüzlüklere göz yumdu.” diye konuştu.

“Dava açmayı düşünüyoruz”

Yasemin Öztürk, kurultayda yaşanan haksızlıklar karşısında hukuki yollarla mücadele etmeyi düşündüklerini belirtti: “Bütün bu yaşananlar karşısında dava açmayı düşünüyoruz. Hasan Taçoy ile bunu konuştuk. Yargıya başvurmak zorundayız çünkü bu kadar büyük haksızlık görmezden gelinemez.” dedi.