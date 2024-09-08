“Journey Into Cyprus” 12 Eylül’de Arabahmet’te

“Barış ayı” Eylül etkinlikleri çerçevesinde YKP “Journey Into Cyprus” adlı belgeseli gösterecek…

Konu ile ilgili YKP Sekreteryasının açıklaması şöyle:

Kıbrıs, çok uzun zamandır çatışmaların, işgallerin, gerginliklerin merkezi konumundadır…

1974’ün 50. yılında coğrafyamızda savaşın acıları hala daha çok tazedir… YKP tam da bu nedenle “acıların bayramı, savaşın kazananı olmaz” sözünü bu yıldönümünde yükseltmiştir…

Adamız için barış zamanıdır, bunun için sokağa çıkma zamanıdır…

YKP bu çerçevede Barış Derneği’nin çağrısı çerçevesinde Eylül ayını “barış ayına” çevirelim etkinliklerine katkı amacıyla belgesel gösterimi gerçekleştirecektir…

Kıbrıs’ta barış talebiyle, 2018’de Karpaz’dan Baf’a yürüyen Yalçın Adal ve Stavros Georges’in serüvenleri, Journey Into Cyprus adlı belgeselde birleştirildi. YKP olarak “Journey Into Cyprus” adlı belgeselinin, Yalçın Adal’ın katılımı Stavros Georges’ın Avustralya'dan mesajları ile 12 Eylül Perşembe günü saat 18’de Arabahmet Kültürevinde gösterimini yapacağız... Etkinliğe tüm halkımız davetlidir…

YKP ayrıca 24 Eylül’de düzenlenecek olan Barış Şölenine de destek verecek…

Federal Kıbrıs yolunda mücadele henüz bitmedi, BM Genel Sekreterinin girişimler yaptığı böylesi dönemde, TC devletinin istirdat siyasetine karşı çıkma, irademize sahip çıkmak, çözüm ve barış için 24 Eylül’de tüm halkımızı sokakta olmaya çağırırız…