Jingle ve T-Shirt Tasarım Yarışması Kazananları Belirlendi…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıldönümü etkinlikleri bağlamında, EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi Başkanı Dr. Demetra G. Mustafaoğlu işbirliğinde hazırlanmış olan ‘Çevre için T-shirt Tasarımı’ ve ‘Jingle Söz Yazma’ yarışması gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

730’ün üzerinde çocuk ve gencin katılım gösterdiği bu iki yarışma jüri üyelerinin çok zorlandıkları değerlendirmeler sonucunda belirlendi. T-shirt Tasarım Yarışması Jüri Üyeleri, Heidi Trautman (Yazar ve Sanatçı), Mandana Mehrnia (Grafik ve Seramik Sanatçısı), Prof. Dr. Nur Onat (Arucad Sanat Fakültesi Dekanı) dan oluşmuştur. Juri üyeleri 700 eser üzerinden ön eleme ile 165 eseri ayırarak tekrar değerlendirme yapmıştır. Yaş gruplarına göre aşağıdaki öğrenciler dereceye girmiştir. Öz eleme ile ayrılmış olan 165 eser jüri üyeleri ve yarışmayı organize eden ekibin ortak kararı ile şehir şehir dolaşan bir sergi olarak sunulması planlanacaktır. Kazanan T-Shirtlerin tasarımları ise T-Shirt olarak üretilip satışa sunulacak ve gelirleri ile ülkemize yeni ağaçlar ekilecektir.

6-10 Yaş Kategorisi – Dereceye Girenler

I. Masal Seral Kadıoğlu

II. Doğgün Uğurlubirel

III. Efsane Plümer Küçük

11-14 Yaş Kategorisi - Dereceye Girenler

I. Mavi Eva Genrihs

II. Hasan Aksoy

III. Sudenaz Atahan

15-18 Yaş Kategorisi – Dereceye Girenler

I. Mehmet Ali Yıldız

II. Derviş Eren Şimşek

III. Yağmur Emine Şimşek

Jingle Söz Yazma Yarışması Jüri Üyeleri ise Derman Atik (Tiyatro Yönetmeni), Kadir Evre (Müzik Sanatçısı), Fahriye Özay (Ses Sanatçısı ve Tv Programcısı) ve bu projenin başlamasına da vesile olan Grammy adayı, opera sanatçısı ve yapımcı Dr Demetra G. Mustafaoğlu’dan oluşmuştur. 30 eser arasından birinci gelen eserin sahibi 9 yaşındaki Ecemnaz BURAN olmuştur. Eser ile ilgili çalışmalar daha sonra iletilecektir.

Kazananların ödül töreni 15 Kasım 2021’de gerçekleşecektir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) olarak gençlerin yoğun ilgisi, çevreye duyarlılıkları vermeye çalıştıkları mesajlar oldukça etkileyici ve umut verici olmuştur. Çevre için çocuk ve gençlerle çalışmalarımız devam edecektir. Tüm katılımcıları tebrik ederiz.