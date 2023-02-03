Jilette 31 TL, duş jelinde 23 TL’lik fark!

Fehime ALASYA

Market ürünlerinin fiyatları yerinde durmak bilmiyor. Hemen her ürüne sürekli yansıyan zamların yanı sıra, marketten markete değişen fiyatlar da tüketicinin tepkisini topluyor.

Gerek geçtiğimiz hafta ile gerekse birkaç hafta öncesine kıyasla, neredeyse hiçbir markette ürünlerin fiyatları sabit kalmadı.

Uzun süredir fiyatı değişmeyen kahveler, krem peynirler yanında diş macunları gibi ürünlerin de fiyatları bu hafta yine hareketlendi.

Erülkü Market’te fiyatı uzun süredir 20 TL olan Con kahve, 22 TL’ye çıkarken, aynı ürün bir diğer bazı marketlerde 27,99 TL’ye tüketiciye ulaştı. Mehmet Efendi kahvesi ise yapılan zamla kimi marketlerde paketi 34 TL’ye çıktı.

Peynir ve yoğurt gibi kimi süt ürünlerinin de fiyatlarının kısmen arttığı dikkat çekti.

Tavuk etiketleri zamla yenilendi: 57,47’den 60,36’ya çıkış!

Geçtiğimiz hafta 57,47 TL olan bütün tavuğun kilosunda kısa süre önce yapılan zamla etiketler bu hafta güncellenmiş olarak sepete yansıdı. Uzun süredir kilosu 57,47 olan tavuk, bu hafta 60,36’ya çıktı.

Aynı ürün, farklı marketler, uçurum farklar!

Markası ve gramajı aynı, fiyatı farklı bazı ürünler ise her markete göre değişiklik gösteriyor. Marketten markete değişen bazı uçurum fiyatlar, tüketicinin ise tepkisini topluyor.

Fiyatı 73 TL’den başlayan Garnier roll on, dört markette de farklı fiyata raflarda yer aldı. Bu fiyat 75, 79 ve 86 TL olarak değişkenlik gösterdi. Garnier roll on fiyatlarında marketten markete değişen 13 TL’yi aşkın fiyat farkları görüldü. YENİDÜZEN’e ulaşan bazı tüketiciler, benzer kozmetik ürünlerinde, farklı marketlerde, bu fiyat farkının 20 TL’yi bulduğunu belirterek, bu durumu eleştirdi.

Jilette 31 TL’lik fark

5’Lİ Gillette Blue II- Traş bıçağı, bir markette 88 TL’ye fiyat bulurken, bu rakam diğer markette 119,90 TL. 32 TL’ye yakın fiyat farkıyla reyonlarda yer aldı.

Duş jelinde 23 TL’lik fark!

Jiletteki fiyat farkı kadar olmasa da hatırı sayılır bir fark da Palmolive duş jellerinde görüldü. Bir markette 49,90 TL olan duş jeli, diğerinde 23 TL fiyat farkıyla 72,90 TL’ye satıldı.

Tüketici kıyası: kuzeyde 1 tane 35 TL, güneyde 3 tanesi 42 TL!

Kuzey ile güney arasında ‘eti form’ ekmeklerde kıyas yapan bir tüketici, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kıbrıs’ın kuzeyinde tekli Eti Formun 35 TL olduğunu ifade ederek, güneyde ise 3 paket eti formun 2,12 Euro, yani 42 TL olduğunu paylaştı.