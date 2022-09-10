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Jean Lee’nin ölüm sebebi belirlendi

Jean Lee’nin ölüm sebebi belirlendi

Polis, Esentepe’de ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren  71 yaşındaki Marilyn Jean Lee’nin “pulmoner emboli” sonucu öldüğünü açıkladı.

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Polis, Esentepe’de ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren  71 yaşındaki Marilyn Jean Lee’nin “pulmoner emboli” sonucu öldüğünü açıkladı.
Polis açıklaması şöye: 

"07.09.2022 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren  Marilyn Jean LEE (K-71)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

 

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