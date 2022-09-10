Jean Lee’nin ölüm sebebi belirlendi

Polis, Esentepe’de ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Marilyn Jean Lee’nin “pulmoner emboli” sonucu öldüğünü açıkladı.

Polis açıklaması şöye:

"07.09.2022 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Marilyn Jean LEE (K-71)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”