İzmirillo makinesinin kontrolünü kaybetti, parmaklarını kesti

Tepebaşı köyünde dün bir evde demir işi yapan 37 yaşındaki Muhammed Altaf, geçirdiği iş kazası sonrası yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Tepebaşı'nda dün 11.30 sıralarında bir evde demir işi yapan 37 yaşındaki Muhammed Altaf, spiral (izmirillo) makinesi ile tahta kestiği sırada makinenin kontrolünü kaybederek sol elindeki iki parmağını kesti.

Geçirdiği iş kazası sonrasında yaralanan 37 yaşındaki Altaf, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. .