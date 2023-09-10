İzmir’den “Melekler”e Retro selamı

Her şey Haziran’da başladı.

Mağusa’nın sembollerinden biri haline gelen Retro Çalgıcıları “Şampiyon Melekler”’ için ne yapabiliriz diye sordu.

Mağusa ve İzmir kardeş kentti.

Retro’cular İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çaldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Lefkoşa Tiyatro Festivali’nden yeni dönmüştü, çok memnun kalmıştı. Projeye ‘’evet‘’ dedi. Dahası, Şampiyon Melekler’imiz için 50 Bin TL‘lik bir çek verilecekti.

‘’Yaz sıcağında olmasın‘’ denilince, etkinlik Eylül’e kaydırıldı. Üç sanatçının bileti imeceyle grup üyeleri karşılandı.

Gün geldi çattı, 7 Eylül akşamı, İzmir’de tarihi havagazı fabrikasının bahçesinde sahneye çıkıldı.

Yüzlerce insan Mağusa’nın Limanı’ndan, Aldırma Gönül Aldırma şarkısına uzanan 150 dakikalık kesintisiz konseri tempo tutarak ve yer yer dans ederek izledi. Konser hep bir ağızdan İzmir Marşı’yla sona erdi.

“’Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği‘”nin öfkesini dillendiren mesajına herkes bilendi.

Tümüyle amatör olan Kıbrıs Türkü sanatçılar, bir dayanışma işini hakkınca yapmıştı…

Üstelik konser tümüyle bir sivil girişimdi ve yerel yönetim işbirliğiyle gerçekleşti.

Konser bitti, misyon tamamlanmadı…

Retro‘cuları arayan Kıbrıslı sanatçı Birsen Tezer depremzedeler yararına verilecek her konser için ‘’ben hazırım’’ dedi.



Retro Çalgıcıları’nın şefi Kurultay Akbay gururuydu.

Kıbrıs sevdalısı, usta yazar Kenan Mortan da kendisi de izlediği bu konseri Yenidüzen okurları için üstteki anlatımla kaleme aldı.

