İzel Seylani’li Şehir Işıkları oyununa toplam 6 ödül

Murat OBENLER

Ülkemizin başarılı tiyatro oyuncularından İzel Seylani’nin başrolünü oynadığı Yunan Ulusal Tiyatrosu’nun Şehir Işıkları oyunu ülkenin en büyük tiyatro ödüllerinden olan Athinorama Seyirci Ödülleri’nde toplam 6 ödüle ulaştı.

Megaron Atina Konser Salonu’nda yer alan ve ülkenin birçok önemli tiyatro topluluğu ve ünlü tiyatro sanatçılarının da katıldığı törende oyunun yönetmeni Amalia Bennett, En İyi Yönetmen ödülünü alırken Thodoris Economou En İyi Müzik Ödülü’ne ulaştı. Oyun En İyi Performans ödülü, En İyi Set Tasarımı (Tina Tzoka), En İyi Ses Tasarımı (Kostas Bokos) ödülü yanında Işık Tasarımı dalında da 2’ncilik ödülüne (Christina Thanasoula) ulaşan oyunda başroldeki İzel Seylani de bu gururu tüm ekip arkadaşları ile birlikte paylaştı.



Seylani: “Böylesi bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Tüm ekibi tebrik ederim”

Ödül töreni sonrasında kendisine ulaştığımız oyuncu İzel Seylani böylesi bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek bu başarının kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Seylani: “Çok büyük bir organizasyona katıldık. Sanatçıya saygıdan, sanata verilen değere kadar kendimizi özel hissettiğimiz bir geceydi. Seyircilerin oy kullanarak belirlediği ödüllerde en iyi performans ödülünü alan yapımda başrolü oynamak benim için büyük bir gururdur. Sahne Işıkları geçen sezondan oynanmaya başlayan ve yine Kıbrıslı oyuncu Prokopis Agathokleous’un başrolü oynadığı bir yapımdır. Ben onun yerine başrolü aldım. O yüzden içine sonradan girdiğim bir oyunu ödül alması çok değerli. Tüm oy veren tiyatro seyircilerine teşekkürlerimi sunuyorum.”