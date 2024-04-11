İzel Seylani, Kültür Ödülü aldı

Kıbrıs Cumhuriyeti Gençlik Organizasyonu tarafından düzenlenen 30. Gençlik Ödülleri gecesinde Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani Kültür Ödülü'ne layık görüldü.

Seylani, kişisel sosyal medya hesabından geceye dair hislerini şöyle aktardı:

“Hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden biriydi. Çok teşekkür ederim.Bu ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu ödülü öncelikle bana başarı için özveri ve sıkı çalışmanın önemini öğreten aileme ithaf etmek istiyorum. Sonra da hayatım boyunca yollarımızın kesiştiği ve daha iyi bir gelecek için aynı hayalleri paylaştığım tüm insanlara.

Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nda (THOC) ilk kez sahneye çıktığım bir çocuk oyununda Yunanca öğrendiğim ilk cümlelerden biri şuydu: "Tüm sorunların çözümünün sevgi olduğuna inanıyorum". İşte bu yüzden çocukları seviyorum. Sevgi onlar için yeterlidir. Bizim için de çözüm sevgidir tabii, ama aynı zamanda dayanışma, direniş ve devrimdir. Devrim sadece silahlarla ve bombalarla olmaz. İletişim kurmayı, anlamayı, empati kurmayı, adamızın anlatılmamış hikayeleriyle yüzleşmeyi, affetmeyi, iyileşmeyi ve birlikte hayal etmeyi başardığımızda devrim bir insandan başlar. Ve belki de birbirimizin dilini öğrendiğimizde... Bu gece sizinle anadilimde konuşsam ve siz de beni anlasanız çok güzel olurdu. Ama size (Türkçe) bir cümle söylemek istiyorum "biz gençlerin geleceğe dair hayalleri ve bunları gerçekleştirecek gücü vardır.”