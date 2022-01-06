İzel Seylani, Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nda sahnede olacak

Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani, adanın güneyinde en büyük tiyatro organizasyonunda sahneye çıkıyor.

Antilogos Tiyatrosu’nun “Godot’yu Beklerken” ve "1964” gibi oyunlarında dikkat çeken Seylani, bu kez, Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nun (THOC) "Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde” adlı oyununda sahne alacak.



Prömiyeri cumartesi günü yapılacak oyunda, THOC sahnesinde Ritsos’un barış şiiri okunacak.



Yönetmenliğini Costas Silvestros’un, müziklerini ise Christina Argyri’nin yaptığı oyunda,

Konstantinos Andronikou, Pinelope Vassiliou, George Evagorou, Klitos Komodikis, İzel Seylani, Stella Philippidou, Maria Philippou ve Niovi Charalambous rol alacak.

Performanslar THOK Tiyatrosu, Merkez Sahne - Evis Gavrielides Salonu’nda gerçekleştirilecek.