İzel Seylani, "Karagöz Gizli Hazine"yi çocuklarla buluşturdu

Ülkemizin başarılı tiyatro sanatçılarından İzel Seylani, en büyük hayallerinden biri olan gölge oyununu Kıbrıs Türk halkıyla buluşturmayı sürdürüyor. Seylani, 14. Kültür ve Sanat Günleri kapsamında sahnelediği "Karagöz Gizli Hazine" adlı gölge oyunuyla çocuklarla bir araya geldi.

7 Mart'ta başlayan ve 28 Mart’a kadar sürecek olan İskele Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri, her yaştan izleyiciye hitap etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sahnelenen "Karagöz Gizli Hazine", hayvanlar ve doğanın uyumu içinde yaşamasına vurgu yaparak, doğayı temiz tutmanın ve yardımlaşmanın önemini eğlenceli bir hikâye ile aktardı. Canlı müzik eşliğinde interaktif bir şekilde sahnelenen oyun, çocukları da heyecanlı bir serüvene sürükledi.

İskele Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterinin ardından, İzel Seylani’ye İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Seylani’ye sahnede gölge oyunu yardımcısı Hüseyin Kasapoğlu da eşlik etti.