İzel Seylani, "Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde”  ile THOC sahnesinde

Murat OBENLER



Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı İzel Seylani, Antilogos Tiyatrosu’nun “Godot’yu Beklerken” ve "1964” gibi oyunlarından sonra bu kez de adanın güneyindeki en büyük tiyatro oluşumu olan Kıbrıs Tiyatro Organizasyonu'nun (THOC) 2021-22 oyun programında yer alan Costas Silvestros’un yönettiği "Aristofanes Fındık Kabuğu İçinde” adlı oyununda sahne alıyor.



THOC’un Merkez Sahne - Evis Gavrielides Salonu’nda 8 Ocak Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilen prömiyer ile 50 yıllık THOC tarihinde de bir ilk yaşandı ve İzel Seylani sözleşmeli olarak bu sahneye çıkan ilk Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı oldu. Oyuna çocuklarıyla gelen aileler bol müzikli ve danslı sahnelerle keyifli dakikalar geçirirken Kuzey Kıbrıs’tan tiyatroseverler de oyunu takip etti.



Her sahnede farklı bir hikaye, farklı müzik/danslar, farklı bir eğlence

Antik Yunan Komedya yazarı Aristofanes’in “Barış, Plutos, Kurbağalar ve Kuşlar” oyunlarının bir kolajı olarak sahneye konan oyunda dünyaya barışı getirmek için bok böceğine binip tanrılar katına çıkan Trigaos’dan yaşlı ve çaresiz bir adam olarak karşımıza çıkan kör Plutos’a, Dionysos’un hakemliğinde gerçekleşen Euripides ile Aiskhulos arasındaki meydan okumadan iki Atinalı Güvendost ile Umutlugil’in eskiden insanken sonradan hüthüt kuşu olan kuşlar kralı Tereus’la tanışmaları ve kuşların arasında yaşamaya karar vermelerine uzanan keyifli birkaç hikaye anlatılıyor



Çocuklarımızı öğretmenler,öğretmenleri ise şairler yetiştiriyor

Mitoloji kahramanları ile günümüzün meselelerini eğitici ve eğlendirici misyonunu da yerine getirerek başarılı bir şekilde harmanlayan ve “Çocuklarımızı öğretmenler,öğretmenleri ise şairler yetiştiriyor” mesajı da dahil birçok mesajı içeren oyunda ünlü Yunan şairi Yannis Ritsos’un “Barış şiiri” de iki dilde okundu.



Aristofanes’in masalsı dünyasından hem küçüklere hem büyüklere dersler

Masallar, müzik,dans,renk ve aksiyon dolu yapımda hem küçükler hem de yetişkinler oyun sırasında bol bol gülerken alkışlarla da halk danslarından çaça ve salsaya, diskodan çağdaş dans türlerine uzanan danslara eşlik ettiler.

Yönetmenliğini Costas Silvestros’un, müziklerini ise Christina Argyri’nin yaptığı oyunda,

Konstantinos Andronikou, Pinelope Vassiliou, George Evagorou, Klitos Komodikis, İzel Seylani, Stella Philippidou, Maria Philippou ve Niovi Charalambous rol alıyor. Oyun sonrasında yönetmen Costas Silvestros ve oyun ekibi sahneye gelerek hep beraber seyircileri selamladılar.





