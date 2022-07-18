İzcan: “Tüm ülke iflas batağına sürükleniyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin iflas batağına sürüklendiğini iddia etti.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki ekonomi politikasını eleştirerek, bunun yüzde 165’lere varan enflasyona sebep olduğunu ve dövizi patlattığını öne sürerek, “Kıbrıs Türk toplumu bunların sonucu olarak ekonomik felakete sürüklenmektedir” dedi.

Halkın bankalardan çektiği kredileri ödeyemediğini belirten İzcan, mahkemelerdeki dava sayılarının patladığını ve ülkede sosyal patlamalar yaşandığını savundu.

“Bu çarpık kapitalist düzen içerisinde bankalar yüzde 400’leri aşan karlar sağlıyor” diyen BKP Genel Başkanı İzcan, hükümetin, “aynı gemideyiz” söylemini eleştirdi. İzcan, “Kendi maaşlarına astronomik zamlar yaparken, özel sektör çalışanı, dar gelirli ve esnafı yok ettiler” ifadelerini kullandı.

Kurtuluşun, demokratik, laik, federal hukuk devleti içerisinde barışa ulaşmaktan geçtiğini savunan İzcan, “Statükocuların yalan yanlış açıklamalarına itibar edilmemesini” istedi.