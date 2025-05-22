İzcan: “TMK etkin bir şekilde çalıştırılmıyor”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önerisi ile kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) "etkin bir şekilde çalıştırılmadığını" savunarak, eleştiride bulundu.

BKP'den yapılan açıklamaya göre İzcan, 8 bin 135 müracaattan, 2 bin 27’sinin sonuçlandığını ve bunların küçük bir bölümüne tazminat ödendiğini kaydetti.

“Statükocular, konunun tekrardan Avrupa Konseyinde görüşülmesi öncesinde paniğe kapıldı" iddiasında bulunan İzcan, sorunların köklü çözümünün Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözümünden geçtiğini, uluslararası hukuka uygun bir politika izlenmesi gerektiğini söyledi.