İzcan: “Suç şebekelerine karşı polis ve yargıyı göreve davet ediyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, suç şebekelerine karşı polis ve yargıyı göreve davet etti.

Yazılı açıklama yapan İzcan, Bangladeşli işçilerin durumu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “insan tacirlerinin Bangladeşli işçileri kaçırıp, işkence yaptığı belgelenmiş olmasına rağmen, polisin neden hiçbir işlem yapmadığını” sordu.

“ İşçilere zorla ödendiklerine dair belge imzalatılması karşısında suskun kalan polis, Cypruvex Müdürü Cemal Redif, Müteahhitler Birliği ve işçi simsarı olarak ortaya çıkan şirketler hakkında işlem yapmaması kabul edilemez” ifadelerini kullanan İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin olayı unutturmaya çalıştığını savundu.

Ülkenin insan ticaretinin yapıldığı bir merkez haline dönüştüğünü savunan İzcan, bundan çıkar sağlayan şebekelerin yetkili makamlar tarafından korunarak milyonlarca dolarlık gelir elde edildiğini iddia etti.

Bangladeşli işçilerin gayri insani koşullarda yaşamaya devam ettiğini söyleyen İzcan, polis ve yargıyı göreve davet ederek, ülkedeki karanlık merkezlerin kapatılmasını ve yasadışı işlerle uğraşanların yargı önüne çıkartılmasını talep etti.