İzcan, Kıb-Tek’le ilgili Başsavcılığı göreve çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıb-Tek’te ihalesiz yakıt alımı ile ilgili 4 yönetim kurulu üyesinin istifasının, Kıb-Tek'te dönen hukuk dışı işlerin sonucu olduğunu savunarak, Başsavcılığı göreve çağırdı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in basiretsiz yöneticiler sayesinde milyonlarca dolar zarara sokulduğunu, ihalesiz alımlarla suistimale açık, şaibeli davranışlar sergilendiğini iddia ederek, “Yaşananlar mevtanın kamuoyuna ilanıdır “ dedi.

Türkiye’den gönderilen iki jeneratörün yakıt olarak 1350 dolar tonu olan motorin kullandığını ve üretimin oldukça pahalı olacağını belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu ayki zammın ardından, önümüzdeki aylar için 180 kuruşluk zam planlandığını savundu.

Elektriğin; ekmek, su gibi temel ihtiyaç olduğunu belirten İzzet İzcan, halkın bu koşullarda elektrik maliyetlerini karşılamasının mümkün olmadığını vurguladı.

UBP koalisyon hükümetini dar gelirli vatandaşların desteklenmesi için özel önlemler almaya çağıran BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, aksi halde yeni toplumsal travmaların yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirtti.