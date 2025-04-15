İzcan: “BKP, öğretmenlerimizin başını çektiği haklı mücadelenin yanında”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların okullarda türban meselesinden ibaret olmadığını belirtti.
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yaşananların okullarda türban meselesinden ibaret olmadığını belirtti.
Birleşik Kıbrıs Partisi Basın Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, eleştirilerde bulunan İzcan, “BKP, öğretmenlerimizin başını çektiği haklı mücadelenin yanında, rejimin karşısında olmaya devam edecektir” dedi.
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Etiketler : izzet izcan, BİRLEŞİK KIBRIS PARTİSİ