“İz Bırakan Kadınlarımız 1” sergisine yoğun katılım

Murat OBENLER

Yıltan Taşçı Akademisi tarafından düzenlenen “İz Bırakan Kadınlarımız 1” adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda 8 Mart Cumartesi günü açıldı.

YTA 17. dönem kompozisyon kursiyerleri Pırlanta Konuksal, Mehmet Hoca, Yeliz Sönmez, Natali İnönü ve Nuray Güçkan tarafından hazırlanan, toplam 24 fotoğraftan oluşan sergide, ülkemizin önemli kadın figürleri yer alıyor.

Sergide, kendi alanlarında ilklere imza atmış ve topluma katkıda bulunmuş kadınların fotoğrafları sanatseverlerle buluştu.

“Hem çekenler hem de fotoğrafı çekilenler için çok değerli bir sergi”

Açılış etkinliği yoğun ilgi gördü. LESAM Direktörü Yıltan Taşçı, dört yıllık bir sürece yayılan bu projenin ilk adımını gerçekleştiren tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Fotoğrafları sergilenen kadınların LESAM çatısı altında buluşmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Taşçı, “Bu onuru yaratan tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Dört yılsonunda 100 kadının hikâyesini kitaplaştıracağız”

LESAM’da açtıkları 7. sergi olan “İz Bırakan Kadınlarımız 1”in dört yıllık bir projenin ilk aşaması olduğunu belirten Taşçı, süreç tamamlandığında 100 kadının fotoğrafı ve kısa özgeçmişlerinden oluşan bir kitap yayımlamayı düşündüklerini ifade etti.

Açılışta, “Bizde protokol yok, kurdele yok. Ayluga Kilisesi’nin pekisini açıp giriyoruz” diyerek serginin samimi ve içten ruhunu vurgulayan Taşçı, serginin gerçekleşmesinde katkıda bulunan YTA Asbaşkanı Mehmet Türkelman’a, çekim sürecindeki destekleri için ve sergi sırasında park yeri imkânı sağlayan Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan’a teşekkür etti.

“İz Bırakan Kadınlarımız 1” sergisi, 8 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.